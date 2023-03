Paolo Antonacci, primo figlio di Biagio Antonacci, ha rotto il silenzio in merito al peso dovuto al suo celebre cognome.

Paolo Antonacci è nato nel 1995 e ha intrapreso la carriera di autore. Nonostante questo lui stesso ha svelato che in passato il suo legame con la musica gli sarebbe pesato, specie vista la notorietà dovuta ad alcuni componenti della sua famiglia, e in particolare a suo padre Biagio Antonacci e a suo nonno Gianni Morandi.

“In terza superiore, avevo tre materie sotto. Ero in quella fase in cui pensi che i tuoi avversari siano nella famiglia, e a questo si aggiungeva il fatto che nell’epoca pre Instagram i personaggi famosi vivevano avvolti nella mitologia e tutti si sentivano in diritto di farti domande. Ecco, allora avrei voluto un altro cognome”, ha detto al Corriere della Sera.

Paolo Antonacci: la confessione sul cognome

Non è sempre facile essere figlio d’arte e lo sa bene Paolo Antonacci, il figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi che, per moltissimi anni, avrebbe fatto volentieri a meno di un cognome tanto famoso. Al Corriere della Sera lui stesso ha svelato alcuni retroscena su quel periodo e su come, dopo un momento di crisi, avrebbe intrapreso la carriera di autore (scrivendo per altro brani di successo come La Dolce Vita, Mille e Made in Italy).

“Attorno ai 20 anni ho attraversato un momento difficile: avevo un disturbo ossessivo compulsivo molto forte, sono finito in day hospital per una cura di antidepressivi. Ero nella m***a, avevo delle canzoni ma avevo anche paura di espormi per la solita questione di famiglia. Smisi le cure e il dottore temeva l’effetto rebound: ‘Finirà a fare zapping sul divano’, disse”, ha confessato Paolo Antonacci, aggiungendo anche che in seguito sarebbe stato l’incontro con il suo manager (Stefano Clessirolo) a cambiargli la vita, e a consentirgli di diventare un autore affermato.

