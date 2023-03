Stando alle indiscrezioni circolate in rete non sarebbe andata per il meglio la prima notte trascorsa da Gemma Galgani e il cavaliere Silvio.

A Uomini e Donne sembra che la liaison sbocciata tra Gemma Galgani e il cavaliere Silvio abbia subito l’ennesima (e forse definitiva) battuta d’arresto. Stando alle anticipazioni riportate da Today la dama avrebbe lasciato lo studio in lacrime dopo aver raccontato i retroscena sulla prima notte “di passione” trascorsa con il cavaliere, e che sarebbe stata un vero e proprio fiasco. Silvio infatti sarebbe stato impaziente di avere un contatto intimo con lei che invece, già nelle scorse puntate, aveva reclamato maggior romanticismo.

Gemma Galgani: la notte con Silvio e le anticipazioni

A quanto pare la sfortuna in amore continua a perseguitare Gemma Galgani: stando alle prime anticipazioni riportate da Today la dama avrebbe dovuto trascorrere una serata all’insegna della passione con il suo cavaliere, Silvio, che dopo il corteggiamento delle ultime settimane sarebbe stato impaziente di avere un contatto intimo con la dama torinese.

Gemma, visibilmente a disagio a causa delle avance sfrenate del cavaliere, aveva avuto un acceso confronto con lui in diretta tv e a quanto pare avrebbe abbandonato la loro serata non appena lui si sarebbe tolto difronte a lei la sua maglietta. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti tra i fan sono in trepidante attesa di sapere se i due continueranno a frequentarsi dopo quanto accaduto.

