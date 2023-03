La storia tra Gemma Galgani e Silvio sembra essere già ai titoli di coda a Uomini e donne. I due hanno avuto un acceso confronto.

A Uomini e Donne Gemma Galgani ha avuto l’ennesimo chiarimento con il suo cavaliere, Silvio, che nonostante sia molto passionale non è riuscito a far breccia nel cuore della dama (che, dal canto suo, vorrebbe maggior romanticismo). “Sei diventata intollerante al ca***?”, ha sbottato il cavaliere durante l’ultima registrazione, e ancora: “Dopo un mese di frequentazione ci siamo solo scambiati tre baci”. Gemma deciderà di dargli un’ulteriore possibilità?

Gemma Galgani e Silvio: il confronto

Le cose non si stanno mettendo per il meglio tra Gemma Galgani e il suo cavaliere, Silvio, che a Uomini e Donne non ha fatto segreto di essere attratto unicamente dalla dama torinese, con cui ha già tentato di avere alcuni approcci fisici.

Gemma dal canto suo vorrebbe una relazione maggiormente romantica e quindi ha deciso di affrontare il suo cavaliere nello studio del dating show, ma a quanto pare dopo oltre un mese di frequentazione Silvio starebbe cominciando a perdere la pazienza. Maria De Filippi è riuscita a riportare almeno temporaneamente la pace tra i due e in tanti, tra i fan del programma, si chiedono se la loro storia sia destinata a durare o se sia già ai titoli di coda.

