Cecilia Rodriguez si è lasciata andare ad alcune confidenze con i fan e ha dato una risposta enigmatica su sua sorella Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e sua sorella Belen sono più unite che mai e le due non perdono occasione per spalleggiarsi e lodarsi a vicenda. In queste ore Chechu ha risposto via social a un fan che le chiedeva quanto il rapporto con sua sorella fosse per lei importante e destinato a durare per sempre, e lei ha risposto enigmatica: “La famiglia è per sempre. La mia sorella maggiore (Belen, ndr) non credo voi la conosciate così bene. Solo noi sappiamo com’è fatta. Vorrei tanto che tutti potessero conoscerla per com’è fatta davvero, perchè è molto di più di quello che voi riuscete a vedere”.

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez: la confessione su Belen

Con un messaggio sui social Cecilia Rodriguez è tornata a ribadire tutto il suo amore per la sorella maggiore Belen, che nei prossimi mesi sarà sua testimone di nozze. Le due sorelle sono più unite che mai e Cecilia, così come il resto della sua famiglia, ha deciso di trasferirsi in Italia proprio per stare accanto alla sorella maggiore e seguire le sue orme nel mondo della moda.

Nei prossimi mesi Cecilia convolerà a nozze con il fidanzato Ignazio Moser e la stessa Belen, facendole gli auguri via social, le ha chiesto di poter essere sua testimone. In tanti sono curiosi di saperne di più sui fiori d’arancio di Cecilia e sono impazienti di sapere se presto lei e Ignazio avranno insieme un bambino.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG