Guendalina Tavassi si è sfogata via social dopo che la sua prenotazione in un hotel sarebbe stata rifiutata.

Guendalina Tavassi avrebbe dovuto soggiornare per alcuni giorni in una struttura alberghiera con la sua famiglia per una settimana bianca. La sua prenotazione sarebbe stata rifiutata e a seguire l’ex naufraga si è scagliata contro l’hotel in questione, a cui avrebbe chiesto delucidazioni. A quanto pare i motivi del rifiuto sarebbero collegati a una sua intervista a Le Iene dove si era lasciata andare ad alcune confidenze bollenti in compagnia del suo fidanzato, Federico Perna.

“Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c’è ancora gente di m***a dietro tante strutture familiari“, ha tuonato via social.

Guendalina Tavassi: lo sfogo contro l’hotel

A quanto pare Guendalina Tavassi è stata rifiutata da un hotel per la sua ultima intervista a Le Iene e lei stessa ha pubblicato sui social il messaggio a lei inviato dalla struttura e in cui si legge: “Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”.

La sorella di Edoardo Tavassi è andata su tutte le furie e sui social si è scagliata contro l’hotel in questione. La vicenda avrà ulteriori sviluppi dopo il suo sfogo via social? A Le Iene l’ex naufraga aveva fatto alcune confidenze sulla sua vita sotto le lenzuola.

