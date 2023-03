Aurora Ramazzotti ha chiesto suggerimenti ai fan per la musica da ascoltare durante il parto e ha gelato un utente per la sua risposta.

Aurora Ramazzotti ha confessato con ironia ai fan dei social di dover scegliere della musica da ascoltare durante la nascita del suo primo figlio. “Cosa si ascolta mentre si spara fuori un umano?”, ha chiesto sui social. Mentre in tanti le hanno risposto con messaggi ironici consigliandole titoli di famosi brani, una donna le ha scritto: “Ma chi pensa alla musica durante il parto?”. La replica di Aurora non si è fatta attendere.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e la musica per il parto

Aurora Ramazzotti si è vista costretta a replicare contro una donna che, sui social, non ha compreso l’intento ironico della sua domanda sulla musica da ascoltare durante il parto. “Non lo so signora era un’attività divertente da fare insieme, pensare a tutte le canzoni sbagliate da mettere durante il parto, ma se lei ha il senso dell’umorismo di un asse di legno non può partecipare”, ha replicato infastidita l’influencer che, nelle ultime settimane, ha dovuto vedersela in più occasioni con gli haters dei social.

Ormai manca sempre meno alla nascita del primo figlio di Aurora e sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua maternità e sul nome scelto per il suo piccolo (tenuto rigorosamente top secret).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG