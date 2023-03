Al GF Vip si è scatenato un acceso confronto tra la concorrente Antonella Fiordelisi e l’opinionista Orietta Berti.

Durante la diretta al GF Vip Antonella Fiordelisi ha avuto modo di chiarire i motivi del suo malessere dei giorni scorsi ed è tornata a ribadire di sentirsi costantemente giudicata e criticata dagli altri (specie da Orietta Berti). La cantante e opinionista del reality show ha replicato alle sue parole e ben presto la discussione tra le due è degenerata.

“Ogni volta che arrivo in studio vengo costantemente attaccata, che sia Orietta o il pubblico ad applaudire a quello che si dice contro di me. Sono cose che mi buttano giù. Orietta mi ha detto che sono maleducata, e quindi offende pure la mia famiglia”, ha detto Antonella, a cui Orietta ha risposto: “Io non ti ho mai offesa, ti ho detto che sei maleducata e arrogante. Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire “Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?” e i tuoi genitori mi hanno ripagata con volgarità e cattiverie nei miei confronti, e quindi deduco perchè tu sia così”.

Tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi le cose sono finite di male in peggio al GF Vip e l’opinionista ha ribadito con fermezza di reputare scorretto il comportamento di Antonella che, per tutta risposta, è scoppiata nuovamente a piangere. Nei giorni scorsi la madre dell’influencer ha scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi con cui accusava Orietta Berti e gli altri volti del reality show di aver perpetrato del bullismo contro sua figlia.

“Ti ho solo dato consigli e ti ho detto di rispettare il pubblico perchè oggi ce l’hai domani ce l’hai più. A volte un atteggiamento è più brutto di una parolaccia”, ha precisato inoltre Orietta Berti. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Antonella nel corso della puntata è stata eliminata dal programma e in tanti si chiedono se tornerà a parlare della questione.

