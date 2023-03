La madre di Antonella Fiordelisi ha scritto una lettera pubblica a Pier Silvio Berlusconi scagliandosi contro il GF Vip.

La madre di Antonella Fiordalisi ha rotto il silenzio dopo gli ultimi avvenimenti accaduti nella casa del GF Vip e ha manifestato la sua preoccupazione per le condizioni psicofisiche di sua figlia con una lettera pubblica indirizzata nientemeno che all’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

“Sono una mamma preoccupata (…) Le vorrei far presente che il GF Vip quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia tra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scheno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime”, ha scritto tra le altre cose nel suo messaggio (condiviso attraverso i canali social di sua figlia).

Dopo la mancata vittoria di sua figlia al televoto per la finale del GF Vip, la madre di Antonella ha rotto il silenzio via social e, con una lunga lettera, si è scagliata contro il programma, i suoi autori e anche contro Alfonso Signorini e Orietta Berti (colpevoli secondo lei di aver compromesso ulteriormente lo stato psicofisico della figlia).

La mamma di Antonella ha concluso il suo messaggio affermando di essere speranzosa che Antonella riesca a uscire presto dalla casa del reality show, dove secondo lei avrebbe subito un trattamento ingiusto e indecoroso. La sua lettera verrà letta davvero da Pier Silvio Berlusconi? I fan del programma sono impazienti di saperne di più.

