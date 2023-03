Attraverso i social Costanza Caracciolo ha confessato le difficoltà da lei vissute in quanto mamma di due bambine piccole.

Costanza Caracciolo ha avuto le due figlie, Stella e Isabel, nate rispettivamente nel 2018 e nel 2020. L’ex velina ha desiderato fortemente che le due fossero vicine d’età così da permettere loro di poter giocare più facilmente insieme ma, attraverso i social, lei stessa ha confessato anche quanto spesso la loro vicinanza d’età finisca per metterla in difficoltà perché non riuscirebbe a dare a entrambe le stesse attenzioni.

“Mi rendo conto di quanto sia difficile per loro comprendere, ma spero che mi perdoneranno, capiranno o meglio ancora dimenticheranno…”, ha dichiarato nelle sue stories.

Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo: la confessione sulle figlie

Accanto al marito Bobo Vieri, Costanza Caracciolo ha realizzato il sogno di avere due bambine di cui entrambi sono più innamorati che mai. La showgirl ha ammesso che la maternità non sarebbe tutta rose e fiori e attraverso i social ha confessato ai fan i suoi sensi di colpa nel dedicare alle figlie attenzioni diverse.

“Stasera dovevo uscire per lavoro, ma una delle due ha la febbre molto alta, quindi mi sono dedicata a lei. L’altra giustamente voleva anche attenzioni. Ma non sono riuscita a dargliele come avrei voluto”, ha affermato la showgirl, che ha subito ricevuto i messaggi d’affetto e di solidarietà da parte dei suoi fan.

