L’agente di Mauro Coruzzi, l’opinionista e personaggio televisivo che per anni si è fatto conoscere come Platinette, ha annunciato il maloreha fatto sapere che Coruzzi avrebbe accusato un ictus ischemico martedì 14 marzo e che i soccorsi sarebbero stati fortunatamente tempestivi.

“Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“, ha dichiarato l’agente.

Mauro Coruzzi: il malore

Mauro Coruzzi, il celebre opinionista e personaggio tv che per anni ha vestito i panni di Platinette, sarebbe stato colpito da un ictus ischemico. Al momento il suo agente ha fatto sapere che i soccorsi sarebbero stati fortunatamente tempestivi, ma non sono emerse ulteriori indiscrezioni sul suo stato di salute.

Coruzzi ha preso parte per moltissimi anni al Maurizio Costanzo Show e aveva espresso pubblicamente il suo cordoglio per la scomparsa del conduttore (avvenuta lo scorso 24 febbraio). L’opinionista aveva anche svelato che sarebbe stato Costanzo a spingerlo a togliere i panni di Platinette e a presentarsi al pubblico come se stesso.

