Federico Nicotera ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne e ha lasciato lo show insieme a Carola. Ecco cosa ha confessato l’ex tronista.

Fino all’ultimo Federico Nicotera è riuscito a non far capire chi avrebbe scelto a Uomini e Donne tra Carola e Alice e a sorpresa, quando ha fatto il nome di Carola sotto a una cascata di petali rossi, in tanti hanno esultato per la sua decisione. Sui social lui e la nuova fiamma si sono scambiati alcuni romantici messaggi e Federico ha svelato di aver scelto Carola perché lei sarebbe stata ciò che lui ha sempre cercato.

“Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona. Ti devo ringraziare e chiedere scusa per tutte le volte che mi sono allontanata e ti ho alzato un muro (…) Sei stato l’unico a credere in noi, anche quando non ci credevo io. E grazie per tutto l’amore che mi dai”, ha scritto Carola in un post sui social a cui Federico ha risposto: “Sei tutto quello che ho sempre cercato”.

Federico Nicotera: la dedica dopo la scelta

Federico Nicotera sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Carola Carpanelli e, dopo aver ufficializzato la scelta a Uomini e Donne, i due si sono scambiati alcuni romantici messaggi via social.

Federico è stato bravo a non far capire fino all’ultimo chi avrebbe scelto tra Carola e Alice Barisciani, e in tanti tra i fan sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare. Al momento Carola e Federico dovranno vivere il loro amore a distanza (abitano in città diverse) ma sembra che questo non li spaventi affatto.

