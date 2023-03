Micol ha avuto la meglio su Antonella al televoto per la finale al GF Vip. Stefano Fiordelisi ha scritto uno strano messaggio via social.

Micol Incorvaia ha inaspettatamente trionfato al televoto per la finale del GF Vip e Antonella Fiordelisi è stata la prima tra le concorrenti a rientrare in casa in lacrime annunciando il risultato. Suo padre Stefano Fiordelisi, che in questi mesi non ha mai mancato di seguire e commentare il suo percorso via social, a seguito della vicenda ha scritto nelle sue stories:

“Ragazzi non votiamo più. Lo chiedo per la salute di Antonella. Sì ragazzi non votiamo più. A giudizio della signora in studio sarebbe educata chi prende a sputazzare la foto di un altro concorrente. Poi vi racconterò tutto. […] Si sta vendicando”. A chi si sarà riferito?

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: il televoto perso

Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime non appena ha appreso di aver perso al televoto per la finale del GF Vip. La seconda finalista del programma sarà infatti Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, che invece è stata travolta dall’esultanza generale per il risultato ottenuto.

Il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, in seguito all’accaduto ha condiviso uno strano messaggio via social e in tanti si chiedono quali rivelazioni farà prossimamente e a chi si sarebbe riferito. Più volte il padre di Antonella ha fatto discutere il pubblico dei social per via delle sue opinioni sul programma e sui concorrenti.

