Mauro Icardi sarebbe stato avvistato con tre modelle turche. Appena un mese fa Wanda Nara aveva annunciato il loro ritorno di fiamma.

Una nuova crisi potrebbe presto abbattersi sulla coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara. Secondo la giornalista turca Sayi Durmas (e stando a quanto riporta il Corriere della Sera) l’attaccante del Galatasaray sarebbe stato avvistato nel cuore della notte in compagnia di tre modelle turche e, non appena si sarebbe accorto della presenza dei paparazzi, si sarebbe rifugiato insieme a loro a bordo di un’auto.

Mauro Icardi Wanda Nara

Mauro Icardi insieme a tre modelle: lo scoop

Sta facendo rapidamente il giro dei social uno scoop secondo cui Mauro Icardi sarebbe stato avvistato in compagnia di tre bellissime modelle turche, con cui si sarebbe rifugiato in un’auto non appena si sarebbe accorto di sguardi indiscreti. Al momento sulla questione non vi sono conferme e solo alcune settimane fa la moglie del calciatore, Wanda Nara, aveva annunciato a Belve il loro inaspettato ritorno di fiamma.

I due hanno attraversato un lungo periodo di crisi a causa, sembra, di alcuni reciproci tradimenti. Wanda Nara ha confessato che Icardi avrebbe insistito fino allo stremo per tornare insieme a lei e le avrebbe anche regalato una borsa dal costo a dir poco da capogiro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG