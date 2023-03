Elettra Lamborghini si è sfogata con un duro messaggio via social contro chi, sembra, abbia spoilerato il suo nuovo brano.

Attraverso un duro sfogo via social Elettra Lamborghini si è scagliata contro un non meglio precisato qualcuno che, secondo indiscrezioni, avrebbe spoilerato il suo nuovo brano. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma nel suo messaggio l’ereditiera ha tuonato:

“Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va. Porca tr**a, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip“.

Elettra Lamborghini: lo sfogo per lo spoiler

A quanto pare Elettra Lamborghini non sta attraversando un buon periodo: dopo aver confessato in diretta tv (a Stasera c’è Cattelan) di essersi affidata a un terapeuta per superare un momento di crisi, l’ereditiera ha manifestato via social la sua rabbia contro un non meglio precisato qualcuno.

In tanti si chiedono se sia stata spoilerata una sua nuova canzone, ma al momento sulla vicenda non sono emersi nuovi particolari e, dopo lo sfogo nelle stories, la moglie di Dj Afrojack si è chiusa nel massimo riserbo. Come sempre sui social i fan le hanno mostrato il loro calore e il loro supporto, e non vedono l’ora di saperne di più.

