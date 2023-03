Dopo giorni d’assenza dai social e dopo la sua mancata presenza a Le Iene, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio via social.

Belen Rodriguez è stata assente dall’ultima puntata delle Iene per dei non meglio precisati problemi di salute e, a seguire, per diversi giorni non ha pubblicato nulla sui social. In queste ore la showgirl argentina è tornata a pubblicare alcune stories in cui ha mostrato i suoi due figli e ha scritto: “La famiglia ti da sempre la forza”. In tanti credono che dietro al suo messaggio possa celarsi l’ennesima crisi con De Martino.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e l’assenza dai social: i dubbi dei fan

Belen Rodriguez ha scritto un messaggio dedicato alla sua famiglia sui social ma da giorni non si mostra in pubblico né tantomeno in compagnia di suo marito, Stefano De Martino. I due sono tornati insieme un anno fa dopo essersi separati due volte e in tanti credono che dietro l’assenza della showgirl possa celarsi l’ennesima crisi con il ballerino, padre di suo figlio Santiago.

La bella argentina ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua relazione con De Martino, ma recentemente ha confessato la sua ammirazione nei suoi confronti specificando che lui fosse stato disposto a tornare insieme a lei nonostante lei avesse avuto sua figlia, Luna Marì, insieme a un altro uomo (Antonino Spinalbese). Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG