I giudici hanno chiesto una perizia psichiatrica per Fabrizio Corona rispetto ai gravi fatti che l’hanno visto protagonista nel 2021.

I giudici hanno disposto una nuova perizia psichiatrica nei confronti dell’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, che nel 2021 ha danneggiato un’ambulanza, resistito alle forze dell’ordine opponendo resistenza e ha infine cercato di evadere dall’ospedale in cui si trovava a causa delle ferite che si era procurato. Nel frattempo la madre di Corona, Gabriella Privitera, sarebbe stata a chiamata a testimoniare sui fatti in questione e, secondo Milano Today, in tribunale avrebbe detto: “Mio figlio è pazzo”.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: la perizia psichiatrica

I fatti risalenti al 2021 e che videro protagonista Fabrizio Corona (a cui erano stati revocati gli arresti domiciliari) hanno fatto sì che la giudice della decima penale di Milano, Cristina Dani, abbia deciso di chiedere una perizia psichiatrica per il Re dei paparazzi che in quell’occasione si ferì e oppose resistenza all’arresto (filmando il tutto e condividendolo sui social.) La mamma dell’ex fidanzato di Belen è stata chiamata a testimoniare e lei stessa ha espresso preoccupazione per le condizioni di suo figlio:

“Ha avuto una crisi, ho pensato ‘finisce che muore’, si dimenava, ha dato un pugno e ha rotto il vetro, è stato preso con la forza dai poliziotti anche con una mano alla gola”, ha affermato Gabriella Privitera rievocando l’accaduto, e ancora: “Dicevo agli agenti ‘lasciatelo è malato, più lo tenete più la sua rabbia sfocia in queste crisi da pazzo’, mio figlio ha problemi psichiatrici, lui è sempre aggressivo perché ha questa malattia, io più che amarlo che devo fare?”. Fabrizio Corona non ha fatto segreto di aver avuto dei problemi psichiatrici e di aver ricevuto supporto per questi motivi anche mente si trovava in carcere. Quali sviluppi avrà la vicenda?

