Melissa Satta ha deciso di cancellare un tatuaggio che, secondo qualcuno, sarebbe stato il simbolo di un suo vecchio amore.

Da alcuni mesi a questa parte Melissa Satta sembra aver ritrovato la felicità accanto al campione di tennis Matteo Berrettini e a sorpresa, attraverso i social, la showgirl ha mostrato per la prima volta il tatuaggio che avrebbe deciso di farsi togliere attraverso alcune sedute specialistiche con il laser. Secondo i rumor in circolazione il tatuaggio sarebbe stato dedicato al suo ex marito, Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta

Melissa Satta: il tatuaggio cancellato

Melissa Satta ha mostrato ai fan dei social un tatuaggio fatto in passato e che forse ora, a causa della sua nuova storia d’amore con Matteo Berrettini, avrebbe finito per darle fastidio. Il tatuaggio in questione, che raffigurerebbe un leone, e che secondo indiscrezioni sarebbe dedicato al suo celebre ex, Kevin Prince Boateng. La showgirl si starebbe sottoponendo ad alcune sedute con il laser per cercare di farlo sparire completamente.

Lei e Boateng, genitori del figlio Maddox, si sono separati nel 2020 dopo aver tentato inutilmente la strada di una riconciliazione. Adesso la Satta sembra essere tornata a sorridere accanto a Matteo Berrettini, e in tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare.

