A quanto pare la storia d’amore tra Elodie e il fidanzato Andrea Iannone procede a gonfie vele e infatti il pilota, in occasione del loro mesiversario, non avrebbe badato a spese. Stando a quanto riporta Chi Iannone avrebbe regalato alla cantante una piccola Smart EQ For Four da 28.512 euro. La macchina in questione sarebbe il primo veicolo personale per Elodie.

Elodie: il regalo di Andrea Iannone

Elodie e Andrea Iannone hanno iniziato a frequentarsi durante l’estate 2022 e a quanto pare la loro storia sta procedendo liscia come l’olio. Il settimanale Chi ha fatto sapere che in occasione del loro 7° mesiversario il pilota avrebbe deciso di donare alla cantante la sua prima auto personale e, stando alle foto diffuse dal settimanale, Elodie sarebbe stata al settimo cielo.

I due si sono conosciuti grazie ad amici comuni e la vicinanza con Iannone ha senza dubbio aiutato la cantante ad archiviare la sua importante storia con Marracash. “Oggi sono felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio difendermi a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”, ha confessato la stessa Elodie al Corriere della Sera. La sua storia con Iannone è destinata a durare?

