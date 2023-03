Per la prima volta Matteo Berrettini ha rotto il silenzio sulla sua relazione con la showgirl Melissa Satta.

Alcuni mesi fa Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno dato inizio alla loro frequentazione e, dopo la sua eliminazione dal primo turno al torneo Indian Wells, il tennista ha parlato per la prima volta della loro relazione, mettendo a tacere le voci che vorrebbero la showgirl come una sorta di “distrazione” per la sua carriera sportiva.

“Noi ci siamo trovati… ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice (…) Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale. E anche qui mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. Posso dire? È irrispettoso parlarne così, mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti”, ha dichiarato a La Repubblica.

Matteo Berrettini

Matteo Berrettini: la storia con Melissa Satta

Matteo Berrettini e Melissa Satta sono stati travolti da un’ondata di gossip da quando, alcuni mesi fa, sono usciti allo scoperto. Per la showgirl quella con lo sportivo sembra essere la prima storia importante dopo la sua dolorosa rottura dall’imprenditore Mattia Rivetti, e Berrettini lo ha confermato nella sua intervista a La Repubblica.

I due stanno vivendo la loro liaison cercando di proteggere la loro riservatezza e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare. Al momento Melissa Satta ha preferito non parlare pubblicamente della vicenda e si è detta intenzionata a mantenere il riserbo sulla sua vita privata per proteggere il suo bambino, Maddox, avuto insieme all’ex marito Kevin Prince Baoteng.

