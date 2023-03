Enrico Mentana ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con la collega giornalista Francesca Fagnani.

Enrico Mentana e Francesca Fagnani sono legati dal 2013 e hanno sempre vissuto la loro storia d’amore nel massimo riserbo. Per la prima volta al Corriere della Sera il celebre direttore del TG La7 ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con la conduttrice di Belve e sul loro primo incontro.

“Venne a intervistarmi per una rivista d’arte. Mi incuriosì, e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una secchiona capace di studiare due notti di fila per far bene una cosa”, ha rivelato.

Enrico Mentana e Francesca Fagnani hanno sempre vissuto la loro storia con la massima discrezione e raramente hanno svelato dettagli o retroscena sulla loro relazione. Per la prima volta è stato il conduttore a confessare cosa lo colpì della giornalista, con cui quest’anno ha raggiunto i 10 anni di unione.

Precedentemente Mentana ha avuto altre tre importanti unioni e da queste sono nati i suoi 4 figli, che oggi avrebbero un ottimo rapporto anche con Francesca Fagnani. “Ho avuto una vita sentimentale da laico. E ho avuto Stefano dalla prima compagna, Alice dalla seconda, Giulio e Vittoria dalla mia ex moglie”, ha confessato in merito ai suoi figli e alle sue precedenti unioni il conduttore. Dal canto suo invece la Fagnani ha recentemente svelato perché non sarebbe intenzionata a intervistare il suo compagno a Belve.

