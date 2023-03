In vista dell’uscita del film sulla sua vita Gigi D’Alessio si è confessato a cuore aperto, a partire dalla sua vita privata.

Gigi D’Alessio si è confessato a cuore aperto con il Corriere della Sera e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sulle sue passate storie d’amore, da cui sono nati 4 dei suoi cinque figli. Il quinto, Francesco, è nato dalla relazione attualmente in corso tra il cantante e Denise Esposito.

“Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”, ha detto.

Gigi D’Alessio: la confessione sulla vita privata

Gigi D’Alessio sembra aver trovato oggi la serenità al fianco di Denise Esposito, madre del suo quinto figlio. In precedenza il cantante è stato legato a Carmela Barbato (la prima moglie con cui ha avuto tre figli) e a Anna Tatangelo (con cui ha avuto il figlio Andrea). Oggi il cantante ritiene di non dover chiedere scusa alle sue ex, e infatti al Corriere della Sera ha dichiarato:

“Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata del cantante visto che presto uscirà un film sulla sua storia.

