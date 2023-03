Secondo indiscrezioni l’influencer Valentina Ferragni si sarebbe assentata dai social per via di un nuovo amore.

Da giorni Valentina Ferragni è assente dai social e, secondo i rumor in circolazione (riportati da Today), l’influencer starebbe trascorrendo una vacanza in Messico in compagnia della sua nuova fiamma. Al momento sulla vicenda non vi sono conferme e in tanti si chiedono se la minore delle sorelle Ferragni sia riuscita a trovare di nuovo l’amore dopo la dolorosa rottura da Luca Vezil.

Valentina Ferragni in Messico: l’indiscrezione

Valentina Ferragni si è separata pochi mesi fa dal suo fidanzato storico, Luca Vezil. I due si sono lasciati pacificamente e finora l’influencer ha smentito le voci che la volevano in compagnia di qualche nuova fiamma.

Secondo i rumor delle ultime ore però Valentina questa volta potrebbe avere al suo fianco un nuovo spasimante e addirittura questo sarebbe il motivo della sua assenza dai social. I due infatti si sarebbero concessi una vacanza all’insegna della passione in Messico. I fan della sorella minore di Chiara Ferragni sono impazienti di saperne di più, ma al momento sulla questione tutto tace. Valentina confermerà i rumor in circolazione o li smentirà come ha già fatto altre volte?

