Heather Parisi è stata costretta a pagare il suo debito con la giustizia dopo la causa persa contro Presta. In queste ore ha rotto il silenzio via social.

Lucio Presta ha fatto sapere via social che un ufficiale giudiziario avrebbe raggiunto Heather Parisi negli studi di Belve e avrebbe preteso che lei saldasse il suo debito con la giustizia (la showgirl ha infatti perso la sua causa contro il produttore, ma finora non lo aveva risarcito). In seguito alla vicenda Heather Parisi ha scritto un lungo post via social che sembra essere una chiara replica contro il produttore.

“Un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza”, ha scritto nel suo post.

Heather Parisi: la risposta a Lucio Presta

Heather Parisi non ha rotto il silenzio in merito al pignoramento da lei subito nelle scorse ore agli studi di Belve e per cui il produttore Lucio Presta si era scagliato contro di lei via social.

La showgirl ha risposto indirettamente alle accuse a lei rivolte dal produttore con un lungo post via social, dove ha manifestato il suo desiderio di continuare a essere gentile e sorridente anche difronte alle violenze. Il suo post ha fatto il pieno di like e in tanti tra i fan della showgirl le hanno manifestato il loro sostegno. Heather Parisi ha perso una causa per diffamazione contro Presta e i giudici avevano stabilito che risarcisse il celebre produttore (cosa che lei si sarebbe rifiutata di fare fino a quando non sarebbe stata raggiunta dall’ufficiale giudiziario).

