Lucio Presta si è scagliato via social contro Heather Parisi in merito al risarcimento di una condanna per diffamazione nei suoi confronti.

Nei mesi scorsi Lucio Presta ha pubblicamente accusato Heather Parisi di non avergli versato quanto stabilito dalla magistratura in merito alla condanna per diffamazione nei suoi confronti. Il celebre produttore in queste ore ha fatto sapere che l’Ufficiale giudiziario avrebbe raggiunto la showgirl negli studi di Belve, dove sarebbe avvenuto il pignoramento.

“Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale (…) ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. (…) Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai…vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!”, ha scritto nel suo tweet Presta.

Heather Parisi: il pignoramento

Lucio Presta ha fatto sapere via social che un ufficiale giudiziario si sarebbe recato negli studi di Belve costringendo la showgirl Heather Parisi a pagare la cifra pattuita dai giudici quale risarcimento dovuto a Lucio Presta, che l’aveva denunciata per diffamazione.

La vicenda è stata resa nota dallo stesso Presta attraverso un post via social in cui ha annunciato che sarebbe arrivato a dover chiedere l’aiuto della giustizia nel momento in cui la showgirl si sarebbe rifiutata di sborsare quanto dovuto. Al momento Heather Parisi non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti si chiedono se lo farà.

