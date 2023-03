Aurora Ramazzotti ha mostrato via social la cameretta del suo bebè, ma un dettaglio ha scatenato una valanga di critiche nei suoi confronti.

Tra poche settimane Aurora Ramazzotti diventerà madre per la prima volta e in queste ore, attraverso i social, lei stessa ha mostrato alcuni angoli della stanza realizzata per il suo primo figlio in arrivo. In tanti tra i fan dei social hanno notato che a poca distanza dal fasciatoio per il bebè sarebbe stata appesa una grande televisione e ovviamente la questione ha scatenato una vera e propria bufera.

In tanti infatti hanno scritto che l’oggetto appeso in alto potrebbe rivelarsi pericoloso per il bambino, mentre altri avrebbero scritto a Aurora affermando che la tv non sia educativa per i più piccoli.

Aurora Ramazzotti: la camera del bambino

Aurora Ramazzotti è emozionata per l’imminente arrivo del suo primo figlio e in queste ore, attraverso i social, lei stessa ha mostrato alcuni dettagli della cameretta preparata per il suo bebè, con tanto di peluche e fasciatoio.

I fan dei social come sempre non hanno perso occasione per criticare la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti e a quanto pare la presenza di un televisore nella camera del bambino ha finito per scatenare una valanga di commenti. Al momento Aurora non ha replicato alle critiche degli haters e in tanti si chiedono se lo farà.

