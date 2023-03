La showgirl Paola Caruso è stata travolta da un’ondata di polemiche dopo la sua ospitata tv a Verissimo.

Nei giorni scorsi Paola Caruso è stata ospite a Verissimo, dove ha parlato della patologia di suo figlio Michele (colpito da una lesione al nervo sciatico dopo un caso di malasanità in Egitto). La showgirl ha detto tra le lacrime che a causa sua il figlio non riuscirebbe a camminare e ha anche affermato che d’ora in avanti sarà costretto a usare un tutore.

Sui social in tanti hanno messo in dubbio la veridicità delle sue affermazioni e l’hanno anche accusata di aver cercato di ottenere visibilità con la storia drammatica del piccolo Michele. La showgirl è stata costretta a replicare via social e ha scritto nelle sue stories: “Ma quanta ignoranza leggo, mio figlio cammina con il tutore, le orecchie le avete? Sentire bene prima di scrivere!”.

Paola Caruso: le polemiche dopo l’intervista a Verissimo

Paola Caruso non ha nascosto di essere affranta per le condizioni di suo figlio Michele, che sarebbe stato vittima di un caso di malasanità in Egitto e che ormai da mesi farebbe avanti e indietro dagli ospedali e dalle cliniche specializzate.

Sui social in tanti hanno messo in dubbio le parole della showgirl perché, in alcune foto da lei postate sui social, sembra che suo figlio riesca a muoversi autonomamente sulle proprie gambe. “Ha tutti e due i piedini sani e corre gioioso con quel vestitino di carnevale e sono felice per lui. Non credi di stare a gonfiare di molto la situazione?”, ha scritto uno degli utenti in rete. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

