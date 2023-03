La compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, si è mostrata via social mentre preparava le valigie e ha svelato ai fan i motivi.

Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, ha annunciato via social di doversi operare a causa della diastasi addominale, patologia di cui avrebbe iniziato a soffrire dopo il parto (ha avuto due figli insieme all’ex marito Mario Caucci). Nelle prossime ore Noemi si sottoporrà all’intervento chirurgico e nelle sue stories via social ha scritto: “Ultimi preparativi… Domani sarà, per me, un giorno molto importante!”.

Noemi Bocchi

Noemi Bocchi: l’intervento

Nell’ultimo anno Noemi Bocchi è finita sulla bocca di tutti a causa del suo legame sentimentale con Francesco Totti, ma nel suo primo post pubblico sui social la flower designer non ha parlato del suo rapporto con l’ex campione bensì della patologia che la sta affliggendo da tempo, ossia la diastasi addominale.

Nelle prossime ore la Bocchi dovrà subire un intervento a causa di questa patologia e nei giorni scorsi, via social, non ha nascosto di essere un po’ preoccupata: “Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio”, ha scritto nel suo post via social, che non ha mancato di scatenare le polemiche in rete. In tanti hanno infatti sottolineato che la diastasi addominale non sarebbe invalidante come altre gravi patologie e hanno anche criticato Noemi per via dei suoi presunti abusi con la chirurgia plastica. Al momento lei ha preferito non replicare a questo genere di commenti.

