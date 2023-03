A Belve Heather Parisi ha confessato di esser stata vittima di violenze fisiche e psicologiche e ha anche ammesso di non aver mai denunciato.

Heather Parisi è stata ospite del programma di Francesca Fagnani, Belve, e stando alle prime anticipazioni (riportate da La Repubblica) avrebbe confessato di aver subito violenze fisiche e psicologiche da una persona a lei vicina (di cui però ha preferito non svelare l’identità).

“Io parlo di violenza di menarmi, di violenza fisica, s***uale, ma la cosa più brutta per me era la violenza psicologica. Non sto parlando di nessun compagno di allora, ma di una persona che mi stava a fianco e mi chiamava ‘gallina’. E io dicevo, tra me e me, ‘Sì, gallina dalle uova d’oro’. Non ho mai denunciato, neanche dopo. I’m not looking for revenge, non cerco la vendetta. Non ho protetto lui, ho protetto me”, ha dichiarato la showgirl.

Heather Parisi: gli abusi

Prima di subire il pignoramento da parte di un ufficiale giudiziario negli studi tv (stando a quanto confessato da Lucio Presta), Heather Parisi ha rilasciato un’intervista a Belve e ha svelato di aver subito abusi che non avrebbe mai denunciato. La showgirl ha affermato enigmatica di non aver sporto denuncia non tanto per proteggere il suo aguzzino, quanto piuttosto per proteggere se stessa. La showgirl non è entrata nel merito della questione ma ha anche precisato che la persona in questione non sarebbe stata un suo ex. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sono curiosi di saperne di più.

