Daniele Scardina è in coma dallo scorso 28 febbraio, giorno in cui ha accusato un malore dopo un comune allenamento.

Daniele Scardina si trova ancora in coma alla Clinica Humanitas di Rozzano, ma l’ultimo bollettino medico relativo al suo stato di salute sembra essere confortante: “Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia”, ha fatto sapere all’Ansa il manager del pugile Alessandro Cerchi, che ha anche annunciato che verrà diminuito il dosaggio di alcuni farmaci somministrati a Scardina.

Daniele Scardina

Daniele Scardina come sta: condizioni in miglioramento

Il manager del pugile Daniele Scardina ha fatto sapere che le sue condizioni sarebbero in netto miglioramento e in tanti tra i suoi fan continuano a pregare affinché al più presto il pugile si riprenda.

Il 28 febbraio, dopo un comune allenamento, King Toretto ha accusato un malore a causa di una lesione a due vene e ha subito un intervento d’urgenza. L’operazione è andata per il meglio, ma Scardina è rimasto in coma per oltre 7 giorni. Al momento non sono emerse ulteriori notizie sulle condizioni del pugile e non è possibile fare alcuna previsione sullo stato in cui si troverà nel momento in cui verrà svegliato dal coma farmacologico.

