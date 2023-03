Il fratello di Daniele Scardina ha scritto un messaggio per invitare i fan del pugile a pregare per lui in questo momento così difficile.

Da una settimana Daniele Scardina è in coma alla Clinica Humanitas di Rozzano a causa della lesione a due vene che gli ha causato un’emorragia cerebrale. In queste ore il fratello del pugile ha emesso un comunicato via social per invitare tutti a pregare per lui in questo momento così difficile:

“Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla”, ha scritto, e ancora: “Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede.”

Daniele Scardina: il messaggio del fratello

Nei giorni scorsi i medici hanno fatto sapere che le condizioni di Daniele Scardina sarebbero gravi ma stabili e il manager del pugile ha dichiarato che riuscirebbe a respirare autonomamente. Al suo arrivo alla Clinica Humanitas di Rozzano il pugile è stato sottoposto a un intervento d’urgenza, ma a sette giorni dal suo malore sarebbe ancora in coma e la famiglia e gli amici stanno continuando a pregare per lui.

In tanti hanno inviato i loro messaggi di preghiera a Daniele Scardina e tra questi vi era stata anche l’ex fidanzata Diletta Leotta, che sui social aveva postato un messaggio dedicato a lui.

