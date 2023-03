Francesco Chiofalo ha confessato quale sarebbe la sua opinione su Edoardo Donnamaria, attuale volto del GF Vip.

Francesco Chiofalo si è più volte espresso sul conto della sua ex, Antonella Fiordelisi, e anche su quello di Edoardo Donnamaria, che ha stretto con lei un importante legame nella casa del GF Vip. Attraverso le sue stories il personal trainer romano ha scagliato una frecciatina infuocata contro il concorrente del reality show e ha scritto:

“Mi arrivano segnalazioni praticamente un giorno sì, un giorno no…di Edoardo che me ne dice di tutti i colori: sul mio aspetto fisico, sul mio carattere, sul mio modo di essere ecc. (…) Presumo che lui faccia così per cercare di abbattere la mia immagine agli occhi della mia ex Antonella con la speranza di prendere punti lui. Naturalmente un atteggiamento del genere denota delle enormi insicurezze a livello psicologico e penso che lui si commenti da solo.”

Edoardo Donnamaria

Francesco Chiofalo contro Edoardo Donnamaria

A quanto pare non corre buon sangue tra Francesco Chiofalo e Edoardo Donnamaria e infatti il personal trainer romano non le ha mandate a dire all’attuale concorrente del GF Vip, che proprio all’interno del bunker di Cinecittà ha stretto uno speciale legame con la sua ex, Antonella Fiordelisi.

Chiofalo ha specificato nelle sue stories di non volersi abbassare allo stesso livello di Edoardo nel parlare male di lui e anche detto che, se un domani dovesse incontrarlo, gli chiederà delle spiegazioni faccia a faccia. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti sono curiosi di sapere se Edoardo riuscirà a raggiungere la finale del reality show, prevista per il prossimo 4 aprile.

