Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno parlato del loro profondo legame di amicizia a Michelle Impossible.

Michelle Hunziker si è commossa fino alle lacrime duettando sulle note di That’s What Friends Are For con la sua migliore amica, Serena Autieri, a Michelle Impossible. La conduttrice svizzera ha anche fatto alcuni riferimenti al suo profondo legame con la collega, che sarebbe stata presente per lei anche nei momenti più difficili della sua vita. “La migliore amica è la sorella che ti scegli”, ha detto la conduttrice, e ancora:

“Anche quando la vita ti butta addosso tutto quello che non ti aspetti, quello che desideri, ma anche quello che pensi di non riuscire a sopportare. Ti risponde anche quando chiami alle quattro del mattino e arriva col gelato d’emergenza, che mangiamo rigorosamente col cucchiaio grosso, perché non ci facciamo ridere dietro”.

Michelle Hunziker e Serena Autieri: l’amicizia

Spesso attraverso i social Michelle Hunziker ha condiviso le foto delle sue vacanze e degli altri momenti di spensieratezza trascorsi con l’amica e collega Serena Autieri. A detta della conduttrice la Autieri sarebbe per lei come una sorella e mentre duettavano insieme a Michelle Impossible la voce le si è rotta per la commozione e ha detto: “Non riesco a cantarla, ti voglio bene davvero”.

Serena Autieri sarebbe rimasta accanto alla showgirl anche nei momenti più difficili della sua vita, come quello relativo alla sua separazione da Tomaso Trussardi, di cui la stessa Michelle Hunziker ha confessato recentemente alcuni dolorosi retroscena.

