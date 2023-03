Levante è stata presa di mira dagli haters per il suo aspetto estetico e lei stessa ha replicato via social.

Levante ha condiviso con i fan alcuni messaggi che le sono stati inviati dagli haters e ha personalmente replicato alle critiche sul suo conto. “Non capisco il perché Levante, che era bella con i capelli neri, si sia fatta fare quella tinta orribile, che la rende una donna bruttina e sciupatella”, le ha scritto un leone da tastiera a cui la cantante ha risposto:

“Il mio mer*a di diritto a essere ‘bruttina’ me lo tengo strettissimo”, e ancora: “Attenzione: Non mi interessa se ‘sei bellissima lo stesso’. Probabilmente mi sono espressa male. A me non frega proprio niente se piaccio o meno. Se avessi avuto dei dubbi forse avrei chiesto consiglio, ma le mie scelte sono sempre e solo le mie. Perché la questione è ‘Non te l’ho chiesto!'”.

Di recente Levante ha deciso di fare un drastico cambio di look e ha detto addio alla sua folta chioma mora optando invece per una tinta biondo rossiccia.

In molti tra i suoi fan hanno dimostrato di non apprezzare il nuovo look della cantante e ovviamene i leoni da tastiera si sono accaniti contro di lei, giudicando e criticando il suo aspetto estetico. La cantante ha più volte replicato alle critiche e ha difeso il suo diritto a mostrarsi come più le piace. In tanti sui social hanno espresso il loro sostegno alla cantante, che ha anche invitato i suoi fan ad astenersi dal giudicare continuamente l’aspetto altrui.

