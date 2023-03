Selvaggia Lucarelli ha scagliato una frecciatina contro Giorgia Soleri, che più volte ha parlato via social delle sue patologie invalidanti.

Giorgia Soleri sarà una delle concorrenti di Pechino Express e al Corriere della Sera ha confessato come avrebbe fatto a gestire alcune delle sue patologie mentre si trovava in India a causa del programma. Selvaggia Lucarelli ha scagliato una frecciatina alla modella e attivista e nelle sue stories ha scritto: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non permetteva di pianifica nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, in base alle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)”, e ha aggiunto sarcastica: “Siamo felici per lei, dai, una buona notizia!”.

Selvaggia Lucarelli: la frecciatina a Giorgia Soleri

Più volte attraverso i social Giorgia Soleri ha parlato delle gravi patologie (Endometriosi, Fibromialgia e Vulvodinia) che sarebbero state per lei invalidanti e che l’avrebbero costretta per giorni a non muoversi dal letto.

La fidanzata di Damiano David è tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express e, in un’intervista al Corriere, ha rivelato come avrebbe fatto a gestire le sue patologie mentre era impegnata nelle riprese del programma. Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione per scagliarle una frecciatina infuocata via social e in tanti si chiedono se Giorgia Soleri replicherà alle sue parole.

