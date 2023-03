In occasione della festa della donna Bianca Guaccero ha scritto un lungo post dove ha fatto anche chiarezza in merito alla sua vita privata.

Di recente Bianca Guaccero è finita sull’onda del gossip a causa di un presunto flirt (smentito) con Gilles Rocca. La conduttrice nelle ultime ore ha condiviso un lungo post via social dove ha parlato anche della sua vita privata e ha messo a tacere una volta per tutte i rumor che la vorrebbero insieme a qualcuno.

“Ho provato ad essere la persona che tutti si aspettavano, la ragazza con la testa sulle spalle, quella che si prende sempre la responsabilità di tutto. Ho provato ad essere moglie, sto crescendo nell’essere madre. Ho amato. Ho allontanato, sono stata tradita, ho lasciato. Ora sono una mamma single. Che lavora, in un mondo molto complesso. Ma una donna indipendente. (…) E nessuno dovrebbe impedirci di evolverci, di amare chi ci pare, e di cantare per strada quando siamo felici, o di continuare a provare. W le donne, viva chi ci prova, sempre”, ha scritto nel suo post, che ha presto fatto il pieno di like.

Bianca Guaccero: il post fiume sui social

Bianca Guaccero è oggi mamma della piccola Alice e tutto il suo mondo ruota attorno a sua figlia, nata dall’amore per il suo ex marito Dario Acocella. In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, la celebre conduttrice ha scritto un lungo post dedicato alle donne come lei e ha anche fatto chiarezza su alcuni aspetti della sua vita privata.

Da tempo Bianca Guaccero si professa single e lei stessa ha più volte smentito i rumor che la volevano impegnata in qualche liasion sentimentale. La conduttrice non ha nascosto che per lei sarebbe difficile trovare il grande amore e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi riuscirà a esaudire questo sogno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG