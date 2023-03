Aurora Ramazzotti sta per dare alla luce il suo primo figlio e gli haters continuano a prenderla di mira proprio a causa della sua gravidanza.

Manca ormai sempre meno alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti e in queste ore, attraverso i social, la figlia di Michelle Hunziker si è vista costretta a replicare contro coloro che l’hanno presa di mira proprio a causa della sua gravidanza e del suo evidente pancione.

“A quelli che vedono i miei post e scrivono “che p**le questa sembra che è incinta da una vita”, ma dovete portarlo voi?”, ha tuonato Aurora ai suoi haters e ancora: “Mi sfuggiva, perché se sentite il peso lo capisco, anche io mi sono rotta, ma voi perché? Perché? Cosa?”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: le offese per la sua gravidanza

Aurora Ramazzotti è stato spesso presa di mira dagli haters in passato e, da quando ha annunciato di essere incinta, anche la sua gravidanza è finita nel mirino dei detrattori via social. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti non è tipa da mandarle a dire e infatti, in queste ore, lei stessa ha replicato contro chi l’ha offesa per la via della sua gravidanza.

Mancano ormai solamente poche settimane alla nascita del suo primo bambino e, attraverso i social, Aurora ha mostrato il suo pancione esplosivo e ha postato alcune delle foto più belle della sua gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha deciso di interrompere i suoi esercizi sportivi proprio in vista del parto e ha svelato che trascorrerà queste ultime settimane cercando di prepararsi al meglio per accogliere il suo bambino.

