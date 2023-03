Chiara Ferragni ha indirizzato un messaggio speciale al pubblico maschile nella giornata internazionale dei diritti delle donne.

Chiara Ferragni si batte da tempo per l’empowerment femminile e l’uguaglianza di genere e, dopo aver portato questi importanti messaggi sul palco del Festival di Sanremo, è tornata a parlare della questione anche nel giornata internazionale della festa della donna, indirizzando uno speciale messaggio al suo pubblico maschile.

“A tutti gli uomini in ascolto: se volte regalateci dei fiori oggi, ma ricordatevi di regalarci il vostro rispetto ogni singolo giorno”, ha scritto nelle sue stories la celebre influencer.

Chiara Ferragni: la festa delle donne

Chiara Ferragni non ha fatto segreto di aver dovuto lottare per ottenere un ruolo di rilievo in un mondo di uomini e di recente ha anche confessato alcuni retroscena relativi alle relazioni tossiche da lei avute in passato, durante le quali alcuni dei suoi partner l’avrebbero fatta sentire inadeguata e sottomessa.

Nella giornata internazionale dei diritti delle donne l’influencer è tornata a parlare della questione e ha ricordato al suo pubblico maschile di trattare con rispetto ciascuna donna. Il messaggio dell’influencer – che è da poco tornata a mostrarsi serena in compagnia di suo marito Fedez – ha fatto il pieno di like sui social.

