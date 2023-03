Secondo indiscrezioni Bebe Vio sarebbe intenzionata a convolare presto a nozze con il fidanzato Gianmarco Viscio.

Fiori d’arancio in vista per Bebe Vio? Il settimanale Chi ha lanciato lo scoop in merito alle presunte nozze della campionessa che, alcuni mesi fa, era stata avvistata in atteggiamenti intimi con il calciatore Gianmarco Viscio. I due hanno mantenuto il più totale riserbo sulla questione e non hanno confermato né smentito le voci in merito alla loro storia d’amore e alle presunte nozze.

Bebe Vio non ha confermato né smentito le voci in merito alla sua presunta relazione con Gianmarco Viscio né tantomeno ha confermato quelle che la vorrebbero in procinto di convolare a nozze. Secondo Chi però lei e il calciatore sarebbero più innamorati che mai e sarebbero stati proprio i due a confessare ai loro amici l’intenzione di diventare presto marito e moglie. Classe 1992, Gianmarco Viscio è un giocatore dilettante di calcio a otto e nel 2020 è entrato a far parte della squadra di serie B George Best Team.

“Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno”, ha fatto sapere il settimanale di Signorini che per la prima volta, alcuni mesi fa, aveva avvistato la campionessa di scherma in atteggiamenti intimi con il calciatore. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

