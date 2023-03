Ospite a Belve Gabriel Garko ha svelato un retroscena piccante e imbarazzante relativo alla sua performance sul set di Senso ’45.

Gabriel Garko ha recitato nel film di Tinto Brass Senso ’45 (nel 2002) e per la prima volta a Belve ha confessato un incidente imbarazzante che gli sarebbe capitato sul set. L’attore doveva far finta di avere un rapporto intimo con una ragazza e lui stesso ha confessato:

“Il problema è stato che quando Tinto ha dato il via all’azione, lei mi girava attorno (nelle zone intime), però, gira e rigira ad un certo punto la reazione c’è stata…. E mi ricordo che Tinto disse: “Stop, portate lo spruzzino”. Io dissi: “Che ca**o è sto spruzzino?” Ed è arrivata una con l’acqua fredda mentre io ero in imbarazzo totale. Vabbè, cose che capitano“.

Gabriel Garko: l’episodio imbarazzante

Ospite a Belve Gabriel Garko ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera e della sua vita privata e per la prima volta ha confessato di esser stato protagonista di un episodio imbarazzante sul set di un film di Tinto Brass.

Al salotto tv della Fagnani l’attore – che tre anni fa ha fatto coming out in diretta tv – ha anche svelato che per lui le scene sotto le lenzuola sarebbero in assoluto le più difficili da girare. “Sono scomode, c’è tanta gente intorno”, ha ammesso. Oggi non è dato sapere se Garko sia impegnato sentimentalmente e in tanti sono curiosi di sapere se l’attore abbia svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata al programma tv della Fagnani.

