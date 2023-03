Aurora Ramazzotti ha confessato per la prima volta i retroscena della grave minaccia di morte da lei ricevuta in passato.

Aurora Ramazzotti ha confessato a Vanity Fair il difficile periodo da lei vissuto quando sua madre, Michelle Hunziker, ha ricevuto una minaccia di morte indirizzata contro di lei. Aurora ha ammesso che a seguito di questo è stata costretta a cambiare stile di vita e ad andare in giro con una guardia del corpo.

“(…) Mia madre si è risposata, mio padre si è risposato, bambini piccoli in casa, insomma: avevo bisogno di spazio. (…) Proprio nel momento in cui stavo iniziando ad assaporare la mia nuova indipendenza, è arrivata la minaccia. Dicevano a mia madre che, se non avesse pagato, mi sarebbe successo qualcosa magari il giorno dopo, o tra due anni, o dieci. Ero terrorizzata, e anche oggi è una paura che non se n’è andata del tutto. Il primo periodo è stato devastante, mentre i miei coetanei erano liberi, io ero in un tunnel: avevo paura a fare la spesa, figuriamoci frequentare l’università”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: la minaccia di morte

Tra poche settimane Aurora Ramazzotti diventerà madre per la prima volta e a Vanity Fair ha voluto raccontare alcuni retroscena di questo speciale periodo e della serenità trovata accanto al suo fidanzato, Goffredo Cerza.

In passato Aurora non ha fatto segreto di aver vissuto momenti difficili a causa di una minaccia di morte che l’avrebbe indotta a lasciare l’università e a cambiare stile di vita. Per anni infatti la ragazza è stata accompagnata da una guardia del corpo e lei stessa ha ammesso che quel tipo di paura non le sarebbe passata neanche adesso.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG