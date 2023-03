Sono uscite le pubblicazioni di nozze di Laura Pausini e Paolo Carta, che presto saranno quindi marito e moglie.

Dopo aver rinunciato a convolare a nozze nel 2021 a causa della pandemia da Coronavirus, Laura Pausini e Paolo Carta avrebbero deciso di riprovarci. In queste ore, stando a quanto riporta DiPiù, sono uscite le pubblicazioni di nozze della cantante e del musicista, che quindi diventeranno marito e moglie entro la fine del 2023.

Laura Pausini: le pubblicazioni di nozze

Laura Pausini convolerà presto a nozze con il suo storico compagno, Paolo Carta, padre di sua figlia Paola. Al momento non sono emerse notizie in merito alla data e al luogo del matrimonio e in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più. Le pubblicazioni sono state emesse dal Comune di Roma, e in tanti si chiedono quindi se la coppia si sposerà in una delle prestigiose location della Capitale. I due aveva dovuto rinunciare a convolare a nozze nel 2021 a causa della pandemia e la cantante aveva confessato a Oggi:

“Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid… Dobbiamo trovare una nuova data”. Al momento Laura Pausini non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli sui suoi attesissimi fiori d’arancio.

