Elisa Visari e Andrea Damante sono stati avvistati di nuovo insieme dopo i rumor in merito alla loro presunta rottura.

Andrea Damante e Elisa Visari sono tornati insieme? L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha fatto sapere che i due avrebbero svolto degli esercizi sportivi insieme in palestra, ma vi si sarebbero recati separatamente. Secondo Rosica l’attrice si sarebbe volutamente iscritta nella stessa palestra del dj per potergli stare vicino e provare a riconquistarlo dopo che lui avrebbe deciso di metter fine alla loro storia.

Andrea Damante

Elisa Visari e Andrea Damante in palestra

Nei giorni scorsi sono circolate innumerevoli indiscrezioni che volevano Andrea Damante e Elisa Visari in crisi a causa di un presunto riavvicinamento (poi smentito) tra il dj e la sua ex, Giulia De Lellis.

In tanti sono dunque rimasti stupiti nell’apprendere che i due – che non hanno rotto il silenzio in merito alla questione – nelle ultime ore si sarebbero diretti nella stessa palestra insieme e lì avrebbero svolto degli esercizi sportivi stando l’uno accanto all’altra. Secondo Alessandro Rosica sarebbe stato Damante a metter fine alla sua liaison con Elisa Visari e lei non si sarebbe ancora arresa all’idea di stare con lui. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

