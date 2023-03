Ilary Blasi si è concessa una giornata di shopping in compagnia del fidanzato Bastian e della sua figlia più piccola, Isabel.

Ilary Blasi ha presentato alle sue sorelle e ai figli il suo fidanzato, Bastian Muller, e nelle ultime ore è stata paparazzata dal settimanale Gente mentre si concedeva con lui e la figlia più piccola una giornata di shopping per le vie di Roma. Bastian avrebbe portato con sé le buste degli acquisti fatti e la showgirl avrebbe regalato alla figlia Isabel un coniglietto, con enorme gioia della bambina.

Ilary Blasi: prove di famiglia con Bastian

Ilary Blasi sembra aver finalmente trovato la felicità accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller (a cui ha recentemente dedicato un messaggio d’amore via social) e nelle ultime ore si è goduta con lui un pomeriggio all’insegna della famiglia e dello shopping. Insieme a loro sarebbe stata presente la piccola di casa, Isabel Totti, che avrebbe ricevuto entusiasta un coniglietto vero in regalo.

Al momento l’ex moglie di Francesco Totti continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sulla sua nuova storia d’amore ma, secondo indiscrezioni, potrebbe presto recarsi in tv per raccontare alcuni retroscena inediti sulla sua vita privata (magari nel salotto tv dell’amica Silvia Toffanin). In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più e sperano che Ilary rompa finalmente il silenzio.

