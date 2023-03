Vittorio Sgarbi è stato travolto da una bufera a causa delle affermazioni da lui fatte durante la sua ospitata a Domenica In.

Vittorio Sgarbi è stato ospite a Domenica In in occasione della festa del papà e insieme a lui erano presenti le sue figlie, Alba e Evelina. Il critico d’arte ha finito per essere travolto da una vera e propria bufera a causa delle sue affermazioni sulle donne, comprese le figlie. Dopo aver affermato infatti che le donne secondo lui dovrebbero fare figli entro i 30 anni (“Se invece fa i figli troppo avanti, diventa una vecchietta, una befana”, ha chiosato) il volto tv ha anche detto (in riferimento alla sua ex assistente:): “Per farmi capire come sono i tempi mi diceva: ‘Quelle del 2000 sono tutte tr**e”.

Vittorio Sgarbi: bufera a Domenica In

In queste ore in tantissimi hanno chiesto a Domenica In di fornire delle scuse pubbliche per quanto affermato da Vittorio Sgarbi nell’ultima puntata del programma. Il critico d’arte è stato ospite dello show insieme alle due figlie, e in riferimento a Evelina (con cui la scorsa estate ha avuto alcuni dissapori) ha detto:

“È nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”. Sgarbi ha commesso alcuni scivoloni che non hanno mancato di indignare il pubblico LGBT e tutte le donne. “Cercherei di evitare di diventare nonno. Le mie figlie potrebbero diventare lesbiche! D’altronde, oggi non c’è niente di brutto in questo, è tutto fluido”, ha dichiarato il volto tv, che è stato bersagliato dalle critiche sui social. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

In tanti sui social si sono scagliati anche contro Mara Venier per non aver cercato di moderare il critico d’arte.

