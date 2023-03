Elena Morali ha fatto credere ai fan dei social di essere in attesa del suo primo figlio insieme a Luigi Mario Favoloso.

Attraverso i social Elena Morali ha fatto credere ai suoi fan di essere in attesa del suo primo figlio. La showgirl si è mostrata con il fidanzato Luigi Favoloso che era intento ad accarezzarle la pancia e ha scritto: “Un uno che diventa un due, che diventano tre”. A seguire lei stessa ha affermato che si sarebbe trattato di uno scherzo e ha specificato che lei e il fidanzato avrebbero adottato un nuovo cane. “Vi presento Muffin, il nuovo arrivato a casa. Perdonate lo scherzo, ma siete stati davvero stupendi”, ha chiarito.

Elena Morali

Elena Morali finge di essere incinta

In queste ore in tanti hanno trovato di dubbio gusto lo scherzo fatto da Elena Morali alla sua platea social. La showgirl infatti ha annunciato di aver adottato un nuovo amico a quattro zampe ma prima ha ironizzato sul nuovo arrivo in famiglia facendo credere a tutti che fosse in attesa del suo primo bebè.

In tanti sui social hanno dimostrato di non aver apprezzato lo “scherzo” della showgirl e si chiedono se lei e l’ex fidanzato di Nina Moric annunceranno presto una vera gravidanza.

