Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato lo stesso giorno i due figli, Leone e Vittoria, e la questione ha sollevato una bufera sui social.

Il 18 marzo il piccolo Leone Lucia Ferragni ha compiuto 5 anni, mentre sua sorella Vittoria ne compirà due il 23 marzo. Nelle scorse ore Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati mentre festeggiavano con entrambi i bambini i loro compleanni, con tanto di torte e festoni a tema. In tanti sui social hanno accusato la coppia di aver cercato di “risparmiare” sulla festa: “Non ho capito come mai hanno festeggiato anche a Vittoria visto che il compleanno lo compie il 23 marzo”, ha tuonato un utente, mentre altri hanno aggiunto: “Volete risparmiare sulla festa”, e ancora: “Non si festeggia in anticipo”.

Chiara Ferragni e Fedez: le critiche per il doppio compleanno

I piccoli Leone e Vittoria Lucia Ferragni sono nati a pochi giorni di distanza e quest’anno i genitori – forse per evitare piccole scenate di gelosia o forse per via dei loro troppi impegni di lavoro – hanno deciso di festeggiarli con un unico party a tema.

In tanti sui social si sono scagliati contro la coppia affermando che festeggiare in anticipo (come per la piccola Vittoria) porterebbe sfortuna e che, con i loro guadagni, avrebbero potuto semplicemente organizzare due diverse feste. Al momento Chiara Ferragni e Fedez – che da poco sono tornati a mostrarsi insieme sui social – non hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

