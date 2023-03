Nell’ultima puntata di Amici Francesca Tocca non ha danzato con gli altri ballerini e il dettaglio non è sfuggito al pubblico social.

Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, non ha danzato nell’ultima puntata di Amici e si è mostrata in diretta con abiti molto ampi. In tanti hanno dunque creduto che la ballerina stesse nascondendo una gravidanza, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme.

Francesca Tocca non balla a Amici: i motivi

Durante l’ultima puntata di Amici in tanti tra i fan del programma hanno notato che Francesca Tocca non abbia danzato insieme agli altri ballerini del programma tv e inoltre la moglie di Todaro è apparsa in studio con abiti molto ampi, forse scelti appositamente per nascondere le rotondità di una gravidanza.

Al momento la celebre ballerina non ha rotto il silenzio in merito alla questione, e in tanti si chiedono se lo farà. Lei e Todaro sono già genitori di una bambina, Jasmine, e sembrano aver ritrovato la loro serenità dopo aver vissuto un momento di crisi (a causa della liaison avuto dalla Tocca con l’ex volto di Amici, Valentin Dumitru, conclusasi in un nulla di fatto).

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG