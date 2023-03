Antonino Cannavacciuolo ha avuto una spiacevole disavventura allo stadio di Torino, dove si è recato per tifare il suo Napoli.

Antonino Cannavacciuolo si è visto costretto a replicare dopo che, allo stadio olimpico di Torino, gli sono stati rivolti alcuni insulti dai tifosi granata. “Cuoco di m***a”, ha urlato qualcuno, mentre altri tifosi si sono rivolti allo chef con il coro offensivo “ciccione di m***a”. Cannavacciuolo, che assisteva alla partita insieme ai due figli, ha fatto segno alle persone in questione di trovare il coraggio di avvicinarsi a lui e ha alzato sprezzante il mento al loro indirizzo.

Antonino Cannavacciuolo si è recato allo stadio di Torino per assistere a una partita del Napoli insieme ai suoi due figli. Nonostante fossero presenti i due bambini, i tifosi non hanno perso occasione per rivolgere insulti e cori offensivi allo chef, che per tutta risposta li ha guardati con superiorità e, con un gesto delle mani, li ha invitati minacciosamente a raggiungerlo sugli spalti.

Lo chef si è recati allo stadio in occasione della festa del papà e infatti con lui erano presenti i suoi due figli e sua moglie. Al momento Cannavacciuolo non ha rotto il silenzio via social in merito a quanto accaduto e in tanti si chiedono se lo farà.

