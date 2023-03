Al GF Vip Edoardo Tavassi è tornato a prendere in giro Antonella Fiordelisi, e la questione ha mandato su tutte le furie i fan dei social.

In tanti sui social non hanno apprezzato il comportamento avuto da Edoardo Tavassi nei confronti di Antonella Fiordelisi e stanno chiedendo al GF Vip di prendere immediati provvedimenti. Nelle scorse ore alcuni fan dello show si sarebbero appostati fuori dal giardino della Casa e avrebbero pronunciato alcune frasi ingiuriose nei confronti di Antonella che, non avendo compreso le loro parole, li ha ringraziati. La vicenda ha scatenato l’ilarità del fratello di Guendalina, che ha raccontato l’episodio ai coinquilini affermando:

“Hanno detto una serie di insulti, lei ha solo sentito il suo nome e ha urlato grazie”, e ancora: “C‘è stata una carriola di insulti e lei ringrazia”.

GF Vip: Edoardo Tavassi e le accuse

In tanti sui social hanno preso le difese di Antonella Fiordelisi dopo che Edoardo Tavassi l’ha presa in giro con gli altri concorrenti. Nei giorni scorsi la madre dell’inquilina ha addirittura scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi affermando che contro sua figlia sarebbero stati perpetrati atti di bullismo e prese in giro all’interno della Casa del GF Vip.

Al momento la produzione del programma non si è espressa in merito alla vicenda e in tanti si chiedono se, nel corso della prossima diretta, Signorini e gli opinionisti in studio si pronunceranno sulla questione.

