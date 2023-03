Morgan è tornato a parlare del dramma che ha segnato la sua vita. Il padre dell’artista si è suicidato quando lui aveva 15 anni.

A Il Messaggero Morgan ha rivelato alcuni dettagli e retroscena della sua vita privata, dall’amore per la sua celebre ex, Asia Argento, alla scomparsa drammatica di suo padre, che si è tolto la vita quando lui aveva 15 anni. Il padre del cantante lavorava come falegname e si sarebbe tolto la vita a causa dei suoi debiti. Morgan ha ammesso di ricordare perfettamente l’ultima volta in cui lo vide:

“Non sapeva gestire gli affari. Si indebitò. Ma non ebbe il coraggio di rivelarci la sua difficoltà. Così si è tolto la vita. (…) Quella mattina papà si avvicinò alla finestra e ci fece ciao con la mano. Non era sua abitudine, e la cosa mi colpì. Lo trovarono nel parco di Monza. In tasca aveva il biglietto di un negozio di strumenti musicali: era andato a informarsi sul costo di una batteria Korg per me”.

Morgan Castoldi

Morgan: il suicidio del padre

Morgan ha confessato i retroscena dell’episodio più buio della sua vita, ossia la scomparsa di suo padre. Il cantante all’epoca aveva solamente 15 anni, mentre suo padre ne aveva 46. Dopo la sua scomparsa lui, sua madre e sua sorella Roberta hanno cercato di arrabattarsi come meglio hanno potuto per tentare di sbarcare il lunario e pagare il mutuo della loro casa, rimasto interamente sulle loro spalle.

Il celebre cantante ha confessato a Il Messaggero anche alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha confessato di provare ancora amore per la sua famosa ex, Asia Argento. “È finita perché lei mi ha lasciato. Io non ho mai smesso di amarla, perché quando un uomo ama è per sempre. Sono le donne a lasciarci. Ho dovuto accettare il terribile dolore della separazione, un inferno che assomiglia molto alla morte”, ha dichiarato.

